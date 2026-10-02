Şamil Tayyar'dan fon vurgunu çıkışı: 'Vurgun mahallindekiler bizim çocuklardı'

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, kamuoyunda tartışılan fon vurgununa ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tayyar, “Fon vurgunu, AK Parti’ye bir seçim operasyonu muydu? Plan erken mi bozuldu?” şeklindeki yorum ve sorularla son günlerde karşılaştığını belirterek, yaşananların komplo teorileriyle açıklanmaması gerektiğini savundu.

“VURGUN MAHALLİNDEKİLER BİZİM ÇOCUKLARDI”

Tayyar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bir defa, her başa gelen nusubeti komplo teorisiyle izah etme kolaycılığından vazgeçmek gerekir. Her şey gözümüzün önünde oldu, vurgun mahallindekiler bizim çocuklardı. Sözümona finans dehasıydılar, yerli ve milliydiler. Güçlüydüler. Dokunulmazlardı. Yağma coşkusuyla kendi finansal iktidarlarını kuruyorlardı.”

“YOZLAŞA YOZLAŞA MAHALLEYİ KUŞATTILAR”

Tayyar, paylaşımının devamında şunları kaydetti:

“Erdoğan veya AK Parti, gözyaşlarıyla seccadelerini ıslatanlar, hesapsız dava adamları umurlarında değildi. Yozlaşa yozlaşa, göz göre göre, zehirli sarmaşık gibi mahalleyi kuşattılar.”

“OYUNU BOZAN ERDOĞAN OLDU”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a işaret eden Tayyar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Oyunu bozan Erdoğan oldu. Mehmet Şimşek ve Akın Gürlek bakanımız sahaya indi. Mahalledeki bu çürük yapıları yıkıp dönüştürmenin kapısını araladı. İnşallah, devamı gelir.”

“KİMSE BU YOZLAŞMAYI GİZEMLİ SENARYOLARLA MASUMLAŞTIRMAYA KALKIŞMASIN”

Tayyar, paylaşımını şu ifadelerle tamamladı:

“Ha bu arada buna sevinenler, tepinenler olmadı mı? Olur tabi, sendelersen bir tekme de onlar vurur. Ama kimse bu yozlaşmayı gizemli senaryolarla masumlaştırmaya kalkışmasın.”

Fon vurgunu, AK Parti’ye bir seçim operasyonu muydu?



Plan erken mi bozuldu?



Birkaç gündür bu tarz yorumlara veya sorulara rastlıyorum.



Bir defa, her başa gelen nusubeti komplo teorisiyle izah etme kolaycılığından vazgeçmek gerekir.



Her şey gözümüzün önünde oldu, vurgun… — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) October 2, 2026

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisselerde yatırım fonları üzerinden manipülatif işlemler yapıldığı iddiaları araştırılıyor. Başsavcılık, soruşturma kapsamındaki fonların kuruluşlarından tasfiye tarihlerine kadar yatırımcı bazlı alım-satım hareketlerinin incelenmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ayrıntılı kayıtları istedi.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA İSTİFA ETMİŞTİ

Soruşturma sürerken eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve dönemin AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın adı da Özata Denizcilik hisselerine ilişkin işlemlerle gündeme geldi.

Muhalefet tarafından Kaya ve eşinin Özata Denizcilik hisselerini önemli ölçüde değer kazanmadan önce aldığı ve piyasalardaki sert düşüşten önce sattığı öne sürüldü.

Kaya, hakkındaki iddiaların açıklığa kavuşturulması amacıyla görevinden affını istediğini duyurdu; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da istifayı kabul etti.

HAYATİ YAZICI'NIN OĞLUNA YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Soruşturmada AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın da ifadesi alındı.

Mustafa Yazıcı hakkında mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanırken, alınan ifadeler ve toplanan delillerin değerlendirilmesinin ardından Yazıcı'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkındaki mali tedbir kaldırıldı. Mustafa Yazıcı hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri devam etti.

Hayati Yazıcı, oğluna ilişkin daha sonra yaptığı açıklamada, ticari işlemlerinin hukuka ve ahlaka uygun olduğundan şüphe duymadığını belirterek, “Gerçeklerin ortaya çıkmasından zerre kadar çekincem yoktur ancak bir itibar suikastine de asla ve asla müsaade etmem” dedi.