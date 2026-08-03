Samsun’da 19 yaşındaki genç kadına işkence iddiası: Kollarını kızgın kepçeyle yakmış!

Samsun’un İlkadım ilçesinde genç bir kadın, erkek arkadaşının evinde şiddete uğradığını belirterek polise başvurdu.
Şikâyet üzerine harekete geçen Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 20 yaşındaki şüpheliyi gözaltına aldı.
TEKME, YUMRUK VE DEMİR SOPAYLA DARBEDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ
Olay, İlkadım ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi Sokullu Sokak’ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre A.Y.G., erkek arkadaşı D.Ç.’nin evinde bulunduğu sırada tekme ve yumruklarla darbedildiğini, demir sopayla vurulduğunu ve hakarete uğradığını öne sürdü.
KIZGIN KEPÇEYLE KOLLARINI YAKTIĞI İDDİASI
Genç kadın, şüphelinin metal yemek kepçesini ısıtarak kollarını yaktığını da belirterek polise şikâyette bulundu.
İhbarın ardından İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Polis ekiplerince gözaltına alınan D.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.