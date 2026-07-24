Samsun'da 200 hastane personeli ve stajyer tedavi altına alındı: Zehirlenme şüphesi

Samsun’un Bafra ilçesinde, Bafra Devlet Hastanesi ile Bafra Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde görev yapan personel ve stajyer öğrencilerde gıda zehirlenmesi şüphesiyle rahatsızlık görüldü. Aynı yemek firmasının hizmet verdiği iki hastanede öğle yemeğinin ardından yaklaşık 200 kişi mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikâyetleri yaşadı.

AYNI YEMEK FİRMASININ HİZMET VERDİĞİ İKİ HASTANEDE RAHATSIZLANDILAR

Bafra Devlet Hastanesi ile Bafra Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde öğle yemeği yiyen personel ve stajyer öğrencilerde bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikâyetleri görülmeye başlandı.

Rahatsızlanan yaklaşık 200 kişi, hastanelerde yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi.

ŞÜPHELER TRİLEÇE TATLISI ÜZERİNDE YOĞUNLAŞTI

İlk değerlendirmelerde, rahatsızlığa öğle yemeğinde servis edilen trileçe tatlısının neden olmuş olabileceği üzerinde duruldu.

Yemeklerden alınan numuneler, kesin sonucun belirlenmesi amacıyla laboratuvara gönderildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Her iki hastaneye de yemek hizmetinin aynı firma tarafından sağlandığı bildirildi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.