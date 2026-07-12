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Samsun'da Bandırma Gemi Müzesi karadan yürütüldü

Samsun'da Bandırma Gemi Müzesi karadan yürütüldü

12.07.2026 10:58:00
Güncellenme:
DHA
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Samsun'da Bandırma Gemi Müzesi karadan yürütüldü

Samsun'da Bandırma Gemi Müzesi, kara yoluyla Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ilk adımını attığı İstiklal Meydanı'na getirildi.
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 silah arkadaşıyla birlikte 19 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun replikası olan Bandırma Müze Gemisi, Canik ilçesinden kara yoluyla İlkadım ilçesindeki İstiklal Meydanı Kurtuluş Yolu'na getirildi.

4 SAAT SÜRDÜ

240 tonluk Bandırma Vapuru Müzesi, geniş güvenlik önlemleri alınarak yaklaşık 3,5 kilometre taşındı.

Vatandaşların yoğun ilgiyle takip ettiği taşıma sürecinde 72 tekerlekli bağımsız süspansiyon aks sistemi kullanıldı. Saat 06.30'da başlatılan süreç, yaklaşık 4 saat sürdü.

Bandırma Gemi Müzesi’nin, Büyükşehir Belediyesi'nin en ağır tonajlı kara transferi olduğu bildirildi.

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