Samsun'da Bandırma Gemi Müzesi karadan yürütüldü

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 silah arkadaşıyla birlikte 19 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun replikası olan Bandırma Müze Gemisi, Canik ilçesinden kara yoluyla İlkadım ilçesindeki İstiklal Meydanı Kurtuluş Yolu'na getirildi.
4 SAAT SÜRDÜ
240 tonluk Bandırma Vapuru Müzesi, geniş güvenlik önlemleri alınarak yaklaşık 3,5 kilometre taşındı.
Vatandaşların yoğun ilgiyle takip ettiği taşıma sürecinde 72 tekerlekli bağımsız süspansiyon aks sistemi kullanıldı. Saat 06.30'da başlatılan süreç, yaklaşık 4 saat sürdü.
Bandırma Gemi Müzesi’nin, Büyükşehir Belediyesi'nin en ağır tonajlı kara transferi olduğu bildirildi.