Samsun’da kalker ocağına kapasite artışı: Ocak projesi Havza’yı tehdit ediyor

Samsun'un Havza ilçesine bağlı Taşkaracaören Mahallesi’nde kalker ve mermer ocağı kapasitesinin artırılması için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı. Üç ayrı sahayı kapsayan projeyle yıllık kalker üretiminin 1 milyon 500 bin tona çıkarılması planlanıyor. ÇED başvuru dosyasına göre toplam 99.90 hektarlık ruhsat alanının 76.92 hektarı proje kapsamında kullanılacak.

Birinci sahada mermer, ikinci ve üçüncü sahalarda ise kalker ocakları ile kırma-eleme tesisleri faaliyet gösterecek. Halen üçüncü sahada yıllık 350 bin ton olan kalker üretim kapasitesi 750 bin tona yükseltilecek. Daha önce ÇED kararına konu olmayan ikinci sahada da yıllık 750 bin ton kapasiteli yeni bir kalker ocağı kurulacak. Böylece toplam kalker üretimi yıllık 1.5 milyon tona ulaşacak. Mevcut kırma-eleme tesisinin yıllık kapasitesi 356 bin 750 tondan 756 bin 750 tona çıkarılacak.

İkinci sahaya kurulacak yeni tesisle birlikte toplam kırma-eleme kapasitesi yıllık 1 milyon 506 bin 750 tona yükselecek. Mermer ocağındaki yıllık 11 bin 250 tonluk üretim değişmeyecek ancak faaliyet alanı genişletilecek. Proje sahalarının Havza ilçe merkezine 7 ile 9 kilometre uzaklıkta olduğu, en yakın yapıların ise 560 metre ile 1.3 kilometre arasında bulunduğu belirtildi.