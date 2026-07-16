Samsun'da kediye tekme atan şüpheli yakalandı

İlkadım ilçesinde ismi öğrenilemeyen kişi, kaldırımda yürürken önündeki kediye tekme attı. Yaklaşık 1 metre yükselen kedi, yere düşüp kaçtı. Durumu görüp büfeden çıkanlar, duruma tepki gösterdi.

Yaşanan kısa süreli diyaloğun ardından kediye şiddet uygulayan kişi, yürümeye devam etti.

TEPKİLERİN ARDINDAN GÖZALTI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma yaptı. Ekipler araştırmalarında, şüphelinin D.G. olduğunu tespit etti. D.G., polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelinin bipolar bozukluğu ve yüzde 40 engelli olduğu belirtildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.