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Samsun'da kediye tekme atan şüpheli yakalandı

Samsun'da kediye tekme atan şüpheli yakalandı

16.07.2026 11:10:00
Güncellenme:
DHA
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Samsun'da kediye tekme atan şüpheli yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde yürürken önündeki kediye tekme atan 29 yaşındaki D.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

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İlkadım ilçesinde ismi öğrenilemeyen kişi, kaldırımda yürürken önündeki kediye tekme attı. Yaklaşık 1 metre yükselen kedi, yere düşüp kaçtı. Durumu görüp büfeden çıkanlar, duruma tepki gösterdi.

Yaşanan kısa süreli diyaloğun ardından kediye şiddet uygulayan kişi, yürümeye devam etti.

TEPKİLERİN ARDINDAN GÖZALTI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma yaptı. Ekipler araştırmalarında, şüphelinin D.G. olduğunu tespit etti. D.G., polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelinin bipolar bozukluğu ve yüzde 40 engelli olduğu belirtildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. 

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