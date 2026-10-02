Samsun’da Kurtuluş Yolu için isim değişikliği önerisine Eğitim-İş’ten tepki

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin katkısıyla düzenlenen, farklı illerden seçilen 20 coğrafya, tarih ve sosyal bilgiler öğretmeni ile 4 farklı üniversiteden 13 akademisyenin katıldığı “Samsun Kurtuluş Yolu” projesinin ilk oturumu düzenlendi. “Kurtuluş Yolu” güzergâhının “Milli Mücadele Yolu” veya “Millî Mücadele Güzergâhı” olarak yeniden adlandırılması önerisi ise tepki çekti. Proje koordinatörü Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, Kurtuluş Yolu güzergâhının Milli Mücadele Yolu veya Milli Mücadele Güzergâhı olarak adlandırılması yönündeki önerilerini ilgili kurumlara ileteceklerini açıkladı. Yılmaz, “Samsun, Kurtuluş Yolu ile Milli Mücadele’nin ilk adımlarının atıldığı bir şehir. Biz bunu tekrar yaşatmak, canlandırmak ve Milli Mücadele ruhunu yeniden canlandırmak amacıyla bu kültürü, bu birikimi, bu kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak üzere gençlerimizle bir araya geldik” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Kurtuluş Savaşı’nı “Milli Mücadele” olarak müfredatta değiştirdiğini anımsatan Yılmaz, “Bu nedenle, biz de Kurtuluş Yolu projemizi Milli Mücadele Yolu olarak değiştirme kararı aldık. Eğer bunu başarabilirsek başta Samsun olmak üzere Türkiye önemli bir kazanım elde edecek. Bundan sonra haritalarda da gerekli değişikliklere gidilecek” ifadelerini kullandı.

Kurtuluş Yolu’nun isminin Milli Mücadele Güzergâhı olarak değiştirilmesi yönündeki talebe Eğitim-İş Samsun Şube Başkanı Onur Gündüz’den eleştiri geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in uygulamalarını eleştirdiklerini anımsatan Gündüz, “19 Mayıs şehrinde bu tip yaklaşımları kınıyoruz. Ülkenin dört bir yanının işgalcilerden kurtarıldığı mücadeleyi lekeleyerek farklı yaklaşımlara çekilmeye çalışılmasını kınıyoruz” dedi.