Samsun’da sahile vuran dolu çuvallar, ekipleri harekete geçirdi

Samsun’da içi dolu çuvallar, sahile vurdu. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede maddenin yüksek azotlu gübre yapımında kullanılan ‘amonyum nitrat’ olduğu üzerinde duruluyor.

Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde sahile vuran çuvalları gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve belediyeye bağlı ekipler sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, kıyıya vuran çuvalları kepçe ve kamyonlarla kaldırdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ise çuvalın içinde bulunan maddeden numune aldı. Yapılan gaz ölçümlerinde çuvallardaki maddenin zehirli olmadığı belirlendi.

Yapılan ilk incelemelerde maddenin tarımda yüksek azotlu gübre yapımında kullanılan ‘amonyum nitrat’ olduğu üzerinde durulduğu bildirildi. Çuvalların nasıl kıyıya vurduğu ise henüz belirlenemedi.

Soruşturma sürüyor.