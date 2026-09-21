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Samsun ve Eskişehir'de 'fuhuş' operasyonu: 3 gözaltı

Samsun ve Eskişehir'de 'fuhuş' operasyonu: 3 gözaltı

21.09.2026 15:02:00
Güncellenme:
DHA
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Samsun ve Eskişehir'de 'fuhuş' operasyonu: 3 gözaltı

Samsun ve Eskişehir’de, masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli, gözaltına alındı.
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Samsun ve Eskişehir’de, ‘Fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlamak’ suçunu işlediği belirtilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü, 5 mağdur kadın ile 13 bilgi sahibi erkek olduğu öğrenildi.

3 GÖZALTI

Masaj salonu olarak faaliyet gösteren iş yerine operasyon gerçekleştiren ekipler, şüpheliler M.Ö. (31) ve N.K.’yi (41) Samsun’da, E.Ö.’yü (22) ise Eskişehir’de yakalayıp gözaltına aldı.

Aramalarda 2 el telsizi, cinsel materyaller ve 10 sentetik hap ele geçirildi. 

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