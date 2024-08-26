Samsun'da 18 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Samsun’da 18 yaşındaki genç evindeki yatağında ölü olarak bulundu.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasıyla birlikte kaporta dükkanında çalışan Mertcan Odacı (18) yakınları tarafından evinde yatağında hareketsiz bulundu.
Hareketsiz bulunmasının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Eve giden polis ve sağlık ekipleri Mertcan Odacı’nın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Gencin cansız bedeni savcının olay yerinde incelemede bulunmasının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.
Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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