Samsun'da 18 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Samsun’da 18 yaşındaki genç evindeki yatağında ölü olarak bulundu.

İHA
Yayınlanma: 26.08.2024 - 17:34
Samsun'da 18 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Abone Ol google-news

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasıyla birlikte kaporta dükkanında çalışan Mertcan Odacı (18) yakınları tarafından evinde yatağında hareketsiz bulundu.

Hareketsiz bulunmasının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Eve giden polis ve sağlık ekipleri Mertcan Odacı’nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Gencin cansız bedeni savcının olay yerinde incelemede bulunmasının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Samsun haberleri ölü bulundu haberleri yatak haberleri

İlgili Haberler

Venezuelalı atlet evinde ölü bulundu: 5 kez Olimpiyatlara katılmıştı!

Venezuelalı atlet evinde ölü bulundu: 5 kez Olimpiyatlara katılmıştı!
Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu
Eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu

Eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler