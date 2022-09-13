Samsun'da 593 sentetik hapla yakalanan zanlı tutuklandı

13 Eylül 2022 Salı, 16:34

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde sattığı bilgisi edinilen E.Y'yi takibe aldı. Zanlının Esenevler Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenleyen ekipler, E.Y'nin üzerinde ve evinde yaptıkları aramada 593 kapsül sentetik ecza hapı ile 3,84 gram esrar ele geçirdi.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Ekipler, E.Y'yi ve onunla bağlantısı olduğu tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlılardan 3'ü "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen E.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.