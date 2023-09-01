Samsun'da arkadaşını silahla vurup intihar etti!

Yayınlanma: 01.09.2023 - 10:44

Güncelleme: 01.09.2023 - 11:58

Samsun'un İlkadım ilçesi Yabancılar Pazarı önünde iddiaya göre, pazarda esnaf olan Kemal Yüksel, aralarında husumet bulunan meslektaşı Kadir İş'i tabancayla vurup yaraladıktan sonra kaçtı.

Yüksel, Sevgi Gölü yakınlarında kendisini de başından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yüksel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı Kadir İş ise sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yabancılar Pazarı'nda ayakkabı satan Kemal Yüksel ile aynı çarşıda çadır satan Kadir İş’in eniştesinin ortak oldukları, bir süre önce ise aralarında anlaşmazlık yaşadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.