Samsun'da dehşet: Tartıştığı arkadaşını ekmek bıçağıyla ağır yaraladı!

Samsun’da bir kişi tartıştığı arkadaşını ekmek bıçağıyla ağır yaraladı.

Samsun'da dehşet: Tartıştığı arkadaşını ekmek bıçağıyla ağır yaraladı!
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İHA
Yayınlanma: 13.01.2025 - 17:25

Samsun’un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi Ağabali Caddesi üzerinde saat 01.30 sıralarında, E.B.(20) tartıştığı arkadaşı O.S.’yi (20) ekmek bıçağıyla göğsünden ve baldırından bıçakladı.

Ağır yaralanan O.S. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaydan sonra kaçan E.B., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Samsun #tartışma

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