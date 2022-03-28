Samsun'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

AA
28 Mart 2022 Pazartesi, 15:38
Samsun'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
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Samsun'da İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak kazı yapan şüphelilere yönelik istihbarat çalışması yürüttü.

19 Mayıs ilçesi Dağköy Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen O.O, (35), O.O. (36) ve O.K. (26) yakalandı.

Şüphelilerin kazı esnasında kullandıkları jeneratör, 12 kilogram tüp, 2 kazma, 3 kürek, 2 çapa, 3 çekiç, 3 sökü demiri, 2 el matkabı, 2 el feneri, 30 metre halat, adaptör, 10 metre elektrik kablosu, pense ile 4 metre demir tel ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar jandarmaya götürüldü.



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