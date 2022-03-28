Samsun'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Samsun'da İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak kazı yapan şüphelilere yönelik istihbarat çalışması yürüttü.
19 Mayıs ilçesi Dağköy Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen O.O, (35), O.O. (36) ve O.K. (26) yakalandı.
Şüphelilerin kazı esnasında kullandıkları jeneratör, 12 kilogram tüp, 2 kazma, 3 kürek, 2 çapa, 3 çekiç, 3 sökü demiri, 2 el matkabı, 2 el feneri, 30 metre halat, adaptör, 10 metre elektrik kablosu, pense ile 4 metre demir tel ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar jandarmaya götürüldü.
İlgili Haberler
- Mezarda define arayanlardan biri profesör çıktı
- Denizli'de altyapı kazısı sırasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
- Mersin'de define arama amaçlı kazı sırasında çıkan patlamada bir kişi öldü
Video Haberler
- Balıkçıların serseri mayın tedirginliği
- Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
- Kadınların gizlice videosu çeken kişi sınır dışı edildi
- Tek kolu olmayan okul servisi sürücüsüne ceza
- 'Ekmek kuyruğu için yol yürüyorum'
- Şile'de denizin rengi kahverengiye döndü
- Çocukları alevlerin arasından böyle çıkardılar
- Aydın’da sincap operasyonu
- Öğrenci servisi devrildi: 8'i öğrenci 12 yaralı
- Patronuna sinirlenip pompalı tüfekle eylem yaptı
En Çok Okunan Haberler
- İş arayanlara altın değerinde tavsiyeler
- Akar'dan komutanlarla toplantı
- Amatör lig maçında küfürlü pankarta soruşturma
- AKP'de deprem gibi istifa
- Petrol tankeri patladı: 1 ölü
- MHP vekilden 'asgari ücret' iddiası
- İnce'ye 'Erdoğan'a hakaret' davasında 'iyi hal' indirimi
- İzmir'de 666 düzensiz göçmen yakalandı
- Osmaniyeli esnaf isyan etti
- Meksika'da silahlı saldırı: 19 ölü