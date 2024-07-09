Samsun'da kaçak sigara üreten abla kardeşe gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, kaçak sigara üreten Y.T. (27) adlı erkek ile ablası Y.T. (31), gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 09.07.2024 - 15:57
Samsun'da kaçak sigara üreten abla kardeşe gözaltı
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün saat 16.30 sıralarında, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Aramalarda, 7 bin doldurulmuş makaron sigara, 14 bin 800 bandrolsüz boş makaron, 2 sigara sarma makinesi, 2 elektrikli sigara sarma makinesi, 42 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili Y.T. isimli erkek ve ablası Y.T. gözaltına alındı. 


Samsun haberleri

İlgili Haberler

Güney Kore'de binlerce Samsung çalışanı 3 günlük grevde

Güney Kore'de binlerce Samsung çalışanı 3 günlük grevde
Samsun'da sağanak yağış etkili oldu, yol çöktü!

Samsun'da sağanak yağış etkili oldu, yol çöktü!
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 19 şüpheli yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 19 şüpheli yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler