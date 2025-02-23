Samsun’da karın ağırlığına dayanamayan çam ağacı devrildi

Samsun’da yoğun kar yağışı nedeniyle Adliye Sarayı bahçesindeki çam ağacı kökünden sökülerek devrildi.

Samsun’da karın ağırlığına dayanamayan çam ağacı devrildi
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İHA
Yayınlanma: 23.02.2025 - 17:34

Samsun’da günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı, olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Samsun Adliye Sarayı’nın bahçesinde bulunan büyük bir çam ağacı, dallarında biriken karın ağırlığını taşıyamayarak kökünden sökülüp devrildi. O sırada bahçede kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Kar yağışının etkisini artırdığı kentte, bazı iş yerlerinin önündeki tenteler de biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.


Etiketler: #Samsun #kar yağışı

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