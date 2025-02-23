Samsun’da karın ağırlığına dayanamayan çam ağacı devrildi
Samsun’da yoğun kar yağışı nedeniyle Adliye Sarayı bahçesindeki çam ağacı kökünden sökülerek devrildi.
Samsun’da günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı, olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Samsun Adliye Sarayı’nın bahçesinde bulunan büyük bir çam ağacı, dallarında biriken karın ağırlığını taşıyamayarak kökünden sökülüp devrildi. O sırada bahçede kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.
Kar yağışının etkisini artırdığı kentte, bazı iş yerlerinin önündeki tenteler de biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.
Etiketler: #Samsun #kar yağışı
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