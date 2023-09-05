Samsun'da 'parkta' dehşet: Kanlar içinde yatarken bulundu

Samsun’un Bafra ilçesinde parkta bıçaklanan genç ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 05.09.2023 - 07:30
Samsun'da 'parkta' dehşet: Kanlar içinde yatarken bulundu
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Fatih Mahallesi Büyük Park içinde, parkın içinde bir şahsın yerde yattığını gören vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü sivil ekipler Nedim S’yi (23) yerde kanlar içinde yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Nedim S., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Görgü tanıkları, 2 kişinin parktan koşarak Ali Kale Caddesi’ne doğru kaçtıklarını söyledi. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.


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Samsun

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