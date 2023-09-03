Samsun'da sağanak... Yollar göle döndü!

Samsun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı, bazı ev ve işyerlerini su bastı.

AA
Yayınlanma: 03.09.2023 - 08:58
Samsun'da sağanak... Yollar göle döndü!
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Samsun'da gece saatlerinde başlayan, sabah saatlerinde ise şiddetini artıran sağanak nedeniyle rögarlar taştı, trafikte aksamalar yaşandı, bazı ev ve işyerlerini su bastı, ağaçlar devrildi.

Oluşan yoğun su birikintilerini tahliye etmek için ekipler yoğun çaba harcadı.

Saathane Meydanı, Gazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Belediyeevleri, İstasyon ve Kale mahallerinde yoğun su birikintileri oluştu.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Belediye ekipleri, şiddetli yağış sonrası tıkanan rögarları açmak ve yağmur suyunu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.


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Samsun sağanak ev işyeri

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