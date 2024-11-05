Samsun'da 'sahte kiralık ev ilanıyla' dolandırıcılık: 2 tutuklama

Samsun'da sahte kiralık ev ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Samsun'da 'sahte kiralık ev ilanıyla' dolandırıcılık: 2 tutuklama
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AA
Yayınlanma: 05.11.2024 - 09:24

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekiplerince gözaltına alınan D.A. (22), C.K. (24) ve E.Ş'nin (24) işlemleri tamamlandı.

E.Ş. ifadesinin ardından emniyetten serbest bırakıldı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen D.A. ile C.K. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Emlakçıların internet sitelerindeki üyelik hesaplarının ele geçirilip sahte kiralık ev ilanı verilerek dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatılmış, 2 Kasım'da düzenlenen operasyonda D.A, C.K. ve E.Ş. gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin Samsun, Gaziantep, Yalova, Manisa, Bolu, İzmir, Çorum, Balıkesir ve Kayseri'de 20 kişiyi sahte ilanlarla yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı tespit edilmişti.


Etiketler: #Samsun

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