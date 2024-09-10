Samsun'da su kuyusu kazısında göçük: 2 işçi toprak altında

Samsun'un Bafra ilçesinde su kuyusu açarken meydana gelen göçükte, 2 kişi toprak altında kaldı. Ekiplerin 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Samsun'da su kuyusu kazısında göçük: 2 işçi toprak altında
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 10.09.2024 - 12:38

Bafra ilçesi Evrenuşağı Mahallesi’nde su kuyusu açılırken göçük meydana geldi. Kuyuda çalışan işçilerden Sabri Bayraktar ve Mustafa Aydın, yaklaşık 10 metre derinlikte oluşan göçükte toprak altında kaldı. 

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine UMKE, AFAD, İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kuyunun bulunduğu alanın fındık bahçesi olması nedeniyle kurtarma ekiplerinin araçları araziye ulaşmakta zorluk yaşadı.

Güçlükle gidilen bölgede ekipler işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.

Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar da olay yerine gelerek ekiplerin çalışmalarını yakından takip etti.


Etiketler: #112 Acil #Samsun

İlgili Haberler

Samsun'da taş ocağında patlama: Yola savurulan taşlar araçlara isabet etti, 4 kişi yaralandı

Samsun'da taş ocağında patlama: Yola savurulan taşlar araçlara isabet etti, 4 kişi yaralandı
Samsun'da narkotik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Samsun'da narkotik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler