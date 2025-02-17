Samsun'da traktör şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var...
Samsun’un Yakakent ilçesinde şarampole devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Yakakent ilçesi Büyükkırık Mahallesi Başalan mevkisinde dün saat 23.00 sıralarında Turan T.’nin (60) kontrolünü yitirdiği traktör şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde, traktörde bulunan Mehmet Çönge’nin (39) hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan sürücü Turan T. ile yanındaki Abdullah S., Metin Ç. ve Fahri E. ambulansla Alaçam Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Samsun
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