Sanatçı Nesrin Sipahi 89 yaşında hayatını kaybetti

Devlet Sanatçısı unvanına sahip sanatçı Nesrin Sipahi 89 yaşındaki hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.03.2024 - 13:48
Sanatçı Nesrin Sipahi 89 yaşında hayatını kaybetti
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Nesrin Sipahi'nin ölüm haberini Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay duyurdu. Akay, sanatçının ani gelişen bir rahatsızlık sonucu dün hayatını kaybettiğini ifade etti.

Sipahi son olarak 'Zaferin rengi' filminin galasında görülmüştü. Sanatçı aynı zamanda "Yaşa Fenerbahçe" marşının unutulmaz seslerinden biriydi.


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