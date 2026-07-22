Sanatçı Onur Akın CHP'den istifa ettiğini duyurdu

Sanatçı Onur Akın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

"BABA OCAĞINA BÜYÜK BİR HÜZÜNLE VEDA EDİYORUZ"

Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Baba ocağına bağırımıza taş basarak ve büyük bir hüzünle veda ediyoruz. Bir gün döneceğiz… Ama şimdilik yeni, yepyeni umutlarla ve ülkemizin geleceği için seninleyiz. Yolun açık olsun Özgür Özel."