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Sanatçı Onur Akın CHP'den istifa ettiğini duyurdu

Sanatçı Onur Akın CHP'den istifa ettiğini duyurdu

22.07.2026 16:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sanatçı Onur Akın CHP'den istifa ettiğini duyurdu

CHP üyeliğinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyuran sanatçı Onur Akın, "Baba ocağına bağrımıza taş basarak ve büyük bir hüzünle veda ediyoruz. Bir gün döneceğiz… Ama şimdilik yeni, yepyeni umutlarla ve ülkemizin geleceği için seninleyiz. Yolun açık olsun Özgür Özel" dedi.
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Sanatçı Onur Akın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

"BABA OCAĞINA BÜYÜK BİR HÜZÜNLE VEDA EDİYORUZ"

Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Baba ocağına bağırımıza taş basarak ve büyük bir hüzünle veda ediyoruz. Bir gün döneceğiz… Ama şimdilik yeni, yepyeni umutlarla ve ülkemizin geleceği için seninleyiz. Yolun açık olsun Özgür Özel."

İlgili Konular: #CHP #Özgür Özel #Onur Akın

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