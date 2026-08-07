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Sanatçılar Girişimi'nden 'süreç' itirazı: 'Barış kavramı sos olarak kullanılıp oldubittiye getirilemez'

Sanatçılar Girişimi'nden 'süreç' itirazı: 'Barış kavramı sos olarak kullanılıp oldubittiye getirilemez'

7.08.2026 15:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sanatçılar Girişimi'nden 'süreç' itirazı: 'Barış kavramı sos olarak kullanılıp oldubittiye getirilemez'

2. açılım süreci kapsamında 'çerçeve yasa' kanun teklifine yönelik tartışmalar sürerken, Sanatçılar Girişimi'nden itiraz açıklaması geldi. Sanatçılar "Konu milletin önüne getirilmeli, bütün ayrıntılarıyla tartışılmalı, gerekirse halk oyuna başvurulmalıdır. Aksine bir karar millet vicdanında mutlaka mahkûm edilecek, geçersiz olacaktır" ifadelerini kullandı.
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İktidarın 'Terörsüz Türkiye' adıyla yürüttüğü süreçte terör örgütü PKK'nin silahlarını bırakması koşuluyla cezaların düşürülmesi için hazırlanan 12 maddelik "Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin yankılar sürerken, Sanatçılar Girişimi'nden bir tepki açıklaması geldi.

"KONU MİLLETİN ÖNÜNE GETİRİLMELİ, BÜTÜN AYRINTILARIYLA TARTIŞILMALI"

Sanatçılar Girişimi adına Ataol Behramoğlu, Bedri Baykam ve Orhan Aydın tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyetimizin temel değerleriyle; ülkemizin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü, milletimizin ve halkın yüzlerce yıllık çözülmez kardeşliğiyle ilgili yaşamsal önemde bir konunun, itiraz edilmez barış kavramı sos olarak kullanılıp oldubittiye getirilmek istenmesi kabul edilemez.

Konu milletin önüne getirilmeli, bütün ayrıntılarıyla tartışılmalı, gerekirse halk oyuna başvurulmalıdır. Aksine bir karar millet vicdanında mutlaka mahkûm edilecek, geçersiz olacaktır."

İlgili Konular: #Terör #Sanatçılar Girişimi #Çerçeve yasa

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