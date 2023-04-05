Sanayi sitesinde kimyasal sızıntı iddiası: İşçiler hastaneye kaldırıldı

Esenyurt'ta sanayi sitesinde elektronik kart üretimi yapılan işyerinde kimyasal sızıntı olduğu öne sürüldü. İşçiler hastaneye kaldırıldı.

DHA
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 15:12
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İstanbul Esenyurt'ta bir sanayi sitesinde elektronik kart üretimi yapılan işyerinde kimyasal sızıntı olduğu öne sürüldü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi edildi.

11 işçi zehirlenme şüphesiyle hastanelere götürüldü.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.


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