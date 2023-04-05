Sanayi sitesinde kimyasal sızıntı iddiası: İşçiler hastaneye kaldırıldı
Esenyurt'ta sanayi sitesinde elektronik kart üretimi yapılan işyerinde kimyasal sızıntı olduğu öne sürüldü. İşçiler hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Esenyurt'ta bir sanayi sitesinde elektronik kart üretimi yapılan işyerinde kimyasal sızıntı olduğu öne sürüldü.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi edildi.
11 işçi zehirlenme şüphesiyle hastanelere götürüldü.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
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