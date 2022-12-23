Sancaktepe'de feci kaza: Trafik durdu

23 Aralık 2022 Cuma, 09:25

Dün akşam saatlerinde saat 23.00 sıralarında Sancaktepe TEM otoyolu Ankara istikametinde iddiaya göre Dilek K.’nın kullandığı 34 BMR 36 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önce aynı istikametteki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil yaklaşık 100 metre savruldu. Yol ortasında ters dönerek duran otomobilin sürücüsü Dilek K. otomobilde sıkıştı.

SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan Dilek K.’yı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Dilek K. Ambulansla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

ANKARA İSTİKAMETİNDE TRAFİK DURDU

Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikametinde trafik tamamen durdu. Polis ekiplerinin kaza yerinde güvenlik önlemi almasının ardından trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımı ile kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.

GÖRGÜ TANIĞI KAZAYI ANLATTI

Kazayı gören Hasan Mikser, “Kaza hemen önümüzde oldu, biz de arabayı durdurduk yardıma koştuk. İçeride genç bir tane bayan vardı. Önümüzde gidiyordu, bir baktık ki takla ata ata gidiyor. Biz arkada durduk, durmasaydık belki de biz de çarpabilirdik. Trafik yoğun, bu da süratli geliyordu. Biz sağ şeritte, o ise orta şeritteydi. Bir baktık ki takla ata ata gidiyor" dedi. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.