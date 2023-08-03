Sancaktepe'de lastiği patlayan TIR cipe çarptı: Yaralılar var!

Yayınlanma: 03.08.2023 - 13:56

Güncelleme: 03.08.2023 - 14:02

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde saat 12.00 sıralarında iddiaya göre, Asım Atçı yönetimindeki TIR'ın lastiği seyir halindeyken patladı.

Yolda zikzaklar çizen TIR, içinde 4 kişilik bir ailenin bulunduğu cipe çarptı. Kazanın etkisiyle cip refüje savruldu.

Cip sürücüsü araçta sıkıştı. Kazada TIR şoförü Asım Atçı ve cipte bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan cip sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafikte yoğunluğu oluştu. Kullanılmaz hale gelen cip vinç yardımıyla kaldırıldı.