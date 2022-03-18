Sancaktepe'de ters yöne giren TIR İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı
Sancaktepe Dudullu İmam Rabbani Caddesi'nde ters yönde giden TIR, İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.
Sancaktepe Dudullu İmam Rabbani Caddesi'nde ters yönde giden TIR, İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada İETT şoförünün yaralandı.
Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
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