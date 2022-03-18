Sancaktepe'de ters yöne giren TIR İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı

Sancaktepe Dudullu İmam Rabbani Caddesi'nde ters yönde giden TIR, İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

DHA
18 Mart 2022 Cuma, 13:09
Sancaktepe'de ters yöne giren TIR İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı
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Sancaktepe Dudullu İmam Rabbani Caddesi'nde ters yönde giden TIR, İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada İETT şoförünün yaralandı.

Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.



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