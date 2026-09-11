Sandıkla kazanıldı, transferlerle el değiştirdi: Üsküdar yarın iradesi için meydanlara çıkıyor

Üsküdar’da seçilmiş Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından başlayan siyasi süreç, yarın Üsküdar meydanda protesto edilecek.

YENİ Parti, belediye yönetiminin AKP’ye geçmesiyle sonuçlanan başkanvekilliği seçim sürecine karşı Üsküdar İskele Meydanı’nda miting düzenleyecek.

Mitinge YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak. Saat 19.00’da başlayacak buluşma için çağrı yapan YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Karar Milletindir, Üsküdar Milletindir” ifadelerini kullandı.

ÖNCE TUTUKLAMA, ARDINDAN YARGI KARARI

Üsküdar’daki süreç seçilmiş Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın 31 Temmuz’da tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmasıyla başladı. Dedetaş’ın yerine belediye başkanvekilini belirlemek için 5 Ağustos’ta yapılan seçimde muhalefetin adayı Sibel Tan Çetinkaya dördüncü turda 22 oy alarak başkanvekili seçildi. AKP’nin adayı Dündar Ziya Gültekin ise 18 oyda kaldı. Ancak AKP’li Gültekin’in itirazı üzerine İstanbul 2. İdare Mahkemesi seçime ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Böylece muhalefetin kazandığı başkanvekilliği seçiminin yenilenmesinin önü açıldı.

SEÇİM ÖNCESİ DÖRT TRANSFER

Yenileme seçimine giden süreçte Üsküdar Belediyesi’ne yönelik operasyonlar ve gözaltılar da sürdü. Belediye yöneticileri ile meclis üyelerinin gözaltına alındığı günlerde belediye meclisindeki siyasi dengeyi değiştiren bir gelişme daha yaşandı. CHP’li belediye meclis üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta partilerinden istifa ederek AKP’ye katıldı.

Dört üyenin transferiyle belediye meclisindeki aritmetik AKP ve MHP lehine değişti. Mahkeme kararı doğrultusunda yenilenen seçim ise 8 Eylül’de sonuçlandı. Dördüncü turda AKP-MHP’nin adayı Dündar Ziya Gültekin 23, Sibel Tan Çetinkaya 19 oy aldı. Böylece 2024 yerel seçimlerinde muhalefetin kazandığı Üsküdar Belediyesi’nin yönetimi başkanvekilliği seçimiyle AKP’ye geçti.

"ÜSKÜDAR MİLLETİNDİR"

YENİ Parti, tutuklama, yargı kararı, belediyeye yönelik operasyonlar ve siyasi transferlerin ardından ortaya çıkan tabloya bugün Üsküdar’da tepki gösterecek.

İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik miting çağrısında, “Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde; Üsküdar halkının iradesini, demokrasimizi ve Cumhuriyetimizi savunmak için buluşuyoruz” ifadelerini kullandı. Çelik, çağrısını “Darbeciler kaybedecek, halk kazanacak” sözleriyle tamamladı.

YENİ Parti’nin “Karar Milletindir, Üsküdar Milletindir” sloganıyla düzenleyeceği miting yarın saat 19.00’da Üsküdar İskele Meydanı’nda başlayacak.