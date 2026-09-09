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Saniye Bora Fıçı kimdir? Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı kaç yaşında?

Saniye Bora Fıçı kimdir? Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı kaç yaşında?

9.09.2026 20:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Saniye Bora Fıçı kimdir? Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı kaç yaşında?

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, son dönemde gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Fıçı’nın hayatı ve siyasi kariyeri yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Saniye Bora Fıçı kimdir? Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı kaç yaşında?
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Saniye Bora Fıçı, Foça Belediye Başkanı olarak görevini sürdürürken hayatı, siyasi geçmişi ve kariyeriyle merak edilen isimler arasında bulunuyor. Peki, Saniye Bora Fıçı kimdir? Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı kaç yaşında?

SANİYE BORA FIÇI KİMDİR?

Saniye Bora Fıçı, 1967 yılında İzmir'in Foça ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına Foça'da başlayan Saniye Bora FIÇI, ardından Menemen Kız Meslek Lisesi'nde öğrenimini sürdürdü.

1987 yılında, Halk Eğitim Merkezi'nde iş hayatına ilk adımını attı. Toplumsal duyarlılığı yüksek bir birey olarak, 2000 yılında zihinsel engelli bireylerin topluma entegrasyonunu sağlamak amacıyla kendi özel eğitim ve rehabilitasyon merkezini kurdu. Bu girişimiyle, toplumsal farkındalık ve eğitim alanında önemli bir adım atmış oldu. 

İş ve sosyal hayatta gösterdiği başarılarla tanınan Saniye Bora FIÇI, 2009 yılında İzmir Ticaret Odası Meclis Üyeliği'ne seçildi ve bu platformda İzmir'in ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik çalışmalar yürüttü. Aynı zamanda, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti'nde görev alarak, eğitim alanındaki vizyonunu ve deneyimlerini gençlerin geleceği için kullanma fırsatı buldu. 2004 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan ve 2020-2023 döneminde İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Saniye Bora FIÇI, siyasi alanda da etkin bir rol üstlenmiştir.

SANİYE BORA FIÇI'NIN ÖZEL HAYATI

1991 yılında Birol Fıçı ile hayatını birleştiren Saniye Bora Fıçı çiftinin iki çocuğu var.

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