Şanlıurfa’da AVM’nin otoparkında erkek cesedi bulundu

Şanlıurfa’nın en büyük alışveriş merkezi olan Piazza AVM’nin otoparkında park halindeki bir karavanda İsviçre uyruklu şahıs ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Eyyübiye ilçesinde bulunan Piazza AVM’nin otoparkında yaşandı. İsviçre’den Şanlıurfa’ya gezmeye gelen aile, karavanlarını Piazza Alışveriş Merkezi otoparkına park ettikten sonra Alexander Johannes Moor’u (47) karavanda bırakıp başka bir yere gitti. Birkaç gün sonra dönen aile, Moor’u hareketsiz halde yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Moor’un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri bölgeye şerit çekerken, olay yeri inceleme ekipleri de araçta inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.