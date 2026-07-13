Şanlıurfa'da cinsel saldırı soruşturması: 14 kişi tutuklandı!

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Canpolat Mahallesi’nde 16 Haziran’da meydana gelen olayla ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

“Cinsel saldırı”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “suçluyu kayırma” ve “tehdit” suçlamaları kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 14’ü cezaevine gönderildi.

FİRARİ ŞÜPHELİ KALMADI

Siverek Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığının talimat ve koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda soruşturma kapsamındaki tüm şüphelilerin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, 20 şüpheliden 4’ünün adli kontrol şartıyla, 2’sinin ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

14 şüpheli cezaevine gönderildi

Kaymakamlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Siverek Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimat ve koordinesinde yürütülen soruşturmalar ile 20 şüpheli yakalanmış, 4 şüpheli adli kontrol ile 2 şüpheli ise ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır. Soruşturma kapsamında 14 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.”

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.