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Şanlıurfa'da 'define' operasyonu: Evin içinde 25 metrelik çukur kazdılar!

Şanlıurfa'da 'define' operasyonu: Evin içinde 25 metrelik çukur kazdılar!

25.09.2026 13:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Şanlıurfa'da 'define' operasyonu: Evin içinde 25 metrelik çukur kazdılar!

Şanlıurfa’da, bir evde kaçak kazı yapıp define arayan 2 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin, evin içerisinde yaklaşık 25 metre derinliğinde çukur açtığı tespit edildi.
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Eyyübiye ilçesinde 2 kişinin izinsiz kazı yapıp, define aradığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, şüpheliler E.G. ve M.K.’nin evin içerisinde yaklaşık 25 metre derinliğinde çukur kazdığını belirledi.

MALZEMELERE EL KONULDU

Jandarma ekipleri tarafından evde yapılan aramada, balyoz, gaz maskesi, kazma, kürek, projektör, motorlu yük makarası ve havalandırma pervanesi ele geçirildi.

E.G. ve M.K. gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında ‘2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. 

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İlgili Konular: #Define #Şanlıurfa

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