AFAD, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40’ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 7,39 kilometre olarak ölçüldü. Peki, Şanlıurfa’da deprem riski hangi ilçelerde yüksek? İşte ilçe ilçe deprem durumu...

ŞANLIURFA’DA DEPREM RİSKİ HANGİ İLÇELERDE YÜKSEK?

Şanlıurfa, AFAD Türkiye Deprem Tehlike Haritası genelinde 3. derece riskli (düşük-orta risk) iller arasında yer alsa da, il sınırları içerisindeki diri fay hatları, komşu illerdeki aktif fay sistemleri (Doğu Anadolu Fay Hattı) ve zemin yapılarına bağlı olarak deprem riski ilçelere göre farklılık göstermektedir.

En Yüksek Riskli İlçeler (Birincil / Doğrudan Fay Hattı Üzerindeki Bölgeler)

Bozova: Maden Tetkik ve Arama (MTA) verilerine göre kentte doğrudan diri fay hattı üzerinde yer alan ilçe Bozova’dır. Bozova Fayı, AFAD senaryolarına göre il genelinde sarsıntı üretebilecek en önemli kaynaklardan biri olarak değerlendirilmektedir.

Birecik ve Halfeti: Kuzey ve kuzeybatı aksında yer alan bu ilçeler, hem Doğu Anadolu Fay Hattı’na (Kahramanmaraş-Adıyaman hattı) yakınlıkları hem de dik ve kayalık/dolgu yapılı kanyon zemin durumları nedeniyle yüksek oranda etkilenme potansiyeline sahiptir.

Orta Riskli İlçeler (Çevre Faylardan ve Zemin Büyütmesinden Etkilenenler)

Siverek ve Hilvan: Kuzeyde Adıyaman ve Elazığ fay hatlarına olan yakınlıkları nedeniyle bölgesel ana şoklardan doğrudan ve strongly sarsıntı hisseden ilçeler arasındadır.

Harran ve Akçakale: Bu ilçeler diri fayların tam üstünde olmasalar da, alüvyal (gevşek) zemin yapısı ve yüksek yeraltı su seviyesi nedeniyle olası bir sarsıntıda ivmeyi artırma (zemin büyütmesi) riski taşırlar. Özellikle eski ve mühendislik hizmeti almamış yapılarda hasar riski bulunur.

Suruç: Çevresindeki graben ve fay hatlarının sarsıntı yayılımı nedeniyle ivmeden etkilenebilecek orta gruptaki bölgelerdendir.

Görece Düşük / Standart Riskli İlçeler

Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye (Merkez İlçeler): Kent merkezini oluşturan bu ilçelerde ana risk doğrudan fay geçişinden ziyade yapı stoğunun yaşı ve yerel zemin yapısına bağlıdır. Sert kireçtaşı/kaya zeminlerde yer alan yeni binalar daha güvenli kabul edilirken; dere yataklarına yakın alüvyal dolgu zeminlerdeki eski yapılar daha yüksek risk taşımaktadır.

Viranşehir ve Ceylanpınar: Şanlıurfa'nın doğusunda yer alan bu ilçeler, fay hatlarına mesafe olarak en uzak konumda bulunduklarından ana sarsıntı kaynakları açısından en düşük ivmeye maruz kalan bölgelerdir.