Şanlıurfa’da deprem riski sürüyor mu? Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan açıkladı

Şanlıurfa’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin ardından Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan değerlendirmede bulundu.

Ercan, depremin Şanlıurfa’ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Bozova Kırığı üzerinde meydana geldiğini belirterek sarsıntıyı “orta büyüklükte bir deprem” olarak nitelendirdi.

Ercan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Şanlıurfa’da M5,5 büyüklüğündeki deprem Urfaya yirmilik kilometre uzakta bozova kırığı üzerinde oluşmuştur. Orta büyüklüğünde bir depremdir. Şanlıurfa’da yıkıcılıktan M6,3’dür. Bu bir önce deprem değildir. Bozova kırığı bundan daha büyük bir deprem üretmesi beklenmez. Şanlıurfa’ya geçmiş olsun”