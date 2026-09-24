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Şanlıurfa’da deprem riski sürüyor mu? Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan açıkladı

Şanlıurfa’da deprem riski sürüyor mu? Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan açıkladı

24.09.2026 12:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Şanlıurfa’da deprem riski sürüyor mu? Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan açıkladı

Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Şanlıurfa’da meydana gelen depremin Bozova Kırığı üzerinde oluştuğunu belirtti. Ercan, depremin “öncü” olmadığını ifade ederek Bozova Kırığı’ndan daha büyük bir deprem beklemediğini söyledi.
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Şanlıurfa’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin ardından Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan değerlendirmede bulundu.

Ercan, depremin Şanlıurfa’ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Bozova Kırığı üzerinde meydana geldiğini belirterek sarsıntıyı “orta büyüklükte bir deprem” olarak nitelendirdi.

Ercan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Şanlıurfa’da M5,5 büyüklüğündeki deprem Urfaya yirmilik kilometre uzakta bozova kırığı üzerinde oluşmuştur. Orta büyüklüğünde bir depremdir. Şanlıurfa’da yıkıcılıktan M6,3’dür. Bu bir önce deprem değildir. Bozova kırığı bundan daha büyük bir deprem üretmesi beklenmez. Şanlıurfa’ya geçmiş olsun”

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