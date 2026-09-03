Şanlıurfa’da dilencilik yaparken yakalandı: Üzerinden 60 bin TL çıktı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent merkezinde dilencilik yapanlara yönelik denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, Divan Yolu Caddesi’ndeki denetim sırasında İran uyruklu bir kişiyi dilencilik yaparken yakaladı.
ÜZERİNDEN 60 BİN TL ÇIKTI
Zabıta Daire Başkanlığı Hizmet Binası’na götürülen ve ismi açıklanmayan kişinin üzerinde 60 bin TL bulunduğu belirtildi.
Dilencilik yaptığı gerekçesiyle kişiye 3 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.
SINIR DIŞI EDİLDİ
Zabıta ekiplerindeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilen İran uyruklu kişinin sınır dışı edildiği öğrenildi.