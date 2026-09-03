Cumhuriyet Gazetesi Logo
Şanlıurfa’da dilencilik yaparken yakalandı: Üzerinden 60 bin TL çıktı

Şanlıurfa’da dilencilik yaparken yakalandı: Üzerinden 60 bin TL çıktı

3.09.2026 10:33:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Şanlıurfa’da dilencilik yaparken yakalandı: Üzerinden 60 bin TL çıktı

Şanlıurfa’da zabıta ekiplerinin dilencilere yönelik denetiminde İran uyruklu bir kişinin üzerinden 60 bin TL çıktı. Dilencilik yaptığı gerekçesiyle 3 bin 700 TL idari para cezası uygulanan kişi, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent merkezinde dilencilik yapanlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, Divan Yolu Caddesi’ndeki denetim sırasında İran uyruklu bir kişiyi dilencilik yaparken yakaladı.

Image

ÜZERİNDEN 60 BİN TL ÇIKTI

Zabıta Daire Başkanlığı Hizmet Binası’na götürülen ve ismi açıklanmayan kişinin üzerinde 60 bin TL bulunduğu belirtildi.

Dilencilik yaptığı gerekçesiyle kişiye 3 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.

SINIR DIŞI EDİLDİ

Zabıta ekiplerindeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilen İran uyruklu kişinin sınır dışı edildiği öğrenildi.

İlgili Konular: #Şanlıurfa #Dilenci