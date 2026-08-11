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Şanlıurfa'da feci kaza... Yeni evli çifti kaza ayırdı!

Şanlıurfa'da feci kaza... Yeni evli çifti kaza ayırdı!

11.08.2026 09:32:00
Güncellenme:
İHA
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Şanlıurfa'da feci kaza... Yeni evli çifti kaza ayırdı!

Ceylanpınar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir hafta önce evlenen genç hayatını kaybetti, aynı aileden 4 kişi yaralandı.
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Ceylanpınar-Viranşehir yolunda feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Halil Aksak (23) idaresindeki 63 AN 589 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazada araçta bulunan Halil Aksak, S.N.A., M.N.A., M.A. ve A.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılardan Halil Aksak, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenirken, aynı aileden yaralı 4 kişi ise Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

1 HAFTA ÖNCE EVLENMİŞ!

Hayatını kaybeden Halil Aksak’ın yaklaşık bir hafta önce evlendiği öğrenildi. Aksak’ın, akrabaları tarafından verilen yemek davetine katılmak üzere Viranşehir’e giderken kazanın meydana geldiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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