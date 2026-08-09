Şanlıurfa'da Fırat Nehri'ne giren 2 kişi boğuldu

Olay, sabah saatlerinde Siverek ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; Derya Ülger ile Ada Yakut, serinlemek amacıyla nehre girdi.

Bir süre sonra Ülger ve Yakut'un suda çırpındığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi.

İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Jandarma ekipleri, suda kaybolan iki kişinin bulunması için su altı ekiplerine haber verdi.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda, Derya Ülger ile Ada Yakut sudan çıkarıldı. Kontrolde, iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cansız bedenler, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.