Şanlıurfa'da 'Huzur 63' operasyonu: 45 gözaltı

Kentteki huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla 1650 polis, akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü'nün bahçesinde toplandı. İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy da bizzat katılarak çalışmaları yerinde takip etti.

Denetim noktalarını ziyaret eden Aksoy, ekiplerden yürütülen uygulamalar hakkında bilgi alırken, görevli personelle de bir araya geldi. Atilla Aksoy’un talimatının ardından kentteki eğlence merkezleri, kafe, park ve meydanlarda denetim yapıldı.

3 saat süren denetimlerde 10 bin 306 şahsa kimlik kontrolü yapıldı, 5 bin 30 araç, 139 açık işyeri, 72 park ve bahçe ile 34 umuma açık alan incelendi. Ayrıca, hakkında arama kararı olan 45 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

17 işyeri ve 293 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 8 motosiklet trafikten men edildi, 9 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kuru sıkı tabanca, bin 450 paket gümrük kaçağı sigara, 52 kilogram kaçak tütün ve çeşitli miktarlarda 25 kilo esrar maddesi, 650 tane uyuşturucu hap ele geçirildi.