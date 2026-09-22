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Şanlıurfa'da iki grubun taşlı, sopalı kavgası kamerada: 1'i ağır 9 yaralı

Şanlıurfa'da iki grubun taşlı, sopalı kavgası kamerada: 1'i ağır 9 yaralı

22.09.2026 13:22:00
Güncellenme:
DHA
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Şanlıurfa'da iki grubun taşlı, sopalı kavgası kamerada: 1'i ağır 9 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 1'i ağır, 9 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Alacak-verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı.

1'İ AĞIR 9 KİŞİ YARALANDI

Kısa sürede büyüyen tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, aralarında kadınların da bulunduğu 9 kişi yaralandı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Durumu ağır olan bir kişi de buradaki müdahalesinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Diğer yandan olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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