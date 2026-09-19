Şanlıurfa'da iş cinayeti: Boya yaparken akıma kapılan işçi öldü

Olay, saat 13.30 sıralarında kırsal Büyük Akziyaret Mahallesi’nde meydana geldi. İ.H.B.’ye ait evde boya yapan Abdullah İncik, elindeki metal saplı fırça açıkta olan kabloyla temas edince akıma kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan İncik, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ancak Abdullah İncik, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. İncik’in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, ev sahibi İ.H.B. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.