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Şanlıurfa'da iş yerine silahlı saldırı: 1 kişi öldü

Şanlıurfa'da iş yerine silahlı saldırı: 1 kişi öldü

10.07.2026 12:57:00
Güncellenme:
DHA
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Şanlıurfa'da iş yerine silahlı saldırı: 1 kişi öldü

Şanlıurfa'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan 38 yaşındaki Mehmet Ali Geldi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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Olay, dün akşam saatlerinde Hayati Harrani Mahallesi'nde bulunan telefoncu dükkanında meydana geldi.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda ağır yaralanan Mehmet Ali Geldi, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Geldi, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet Ali Geldi, bu sabah hayatını kaybetti.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #Şanlıurfa #silahlı saldırı

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