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Şanlıurfa’da işçi servisi dükkana daldı: 10 yaralı

Şanlıurfa’da işçi servisi dükkana daldı: 10 yaralı

24.09.2026 09:43:00
Güncellenme:
İHA
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Şanlıurfa’da işçi servisi dükkana daldı: 10 yaralı

Şanlıurfa’da işçi servisi kontrolden çıkarak dükkana daldı. Meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, saat 07.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi kırsal Gölpınar Mahallesi’nde yaşandı. Sürücüsü öğrenilemeyen 63 S 0794 plakalı işçi servisi, iddiaya göre kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir dükkana daldı. Kazada 10 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 7 kişi ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Şanlıurfa kent merkezindeki hastanelere sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişinin ise özel araçlarla hastaneye götürüldüğü belirlendi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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