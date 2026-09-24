Şanlıurfa’da işçi servisi dükkana daldı: 10 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 07.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi kırsal Gölpınar Mahallesi’nde yaşandı. Sürücüsü öğrenilemeyen 63 S 0794 plakalı işçi servisi, iddiaya göre kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir dükkana daldı. Kazada 10 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 7 kişi ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Şanlıurfa kent merkezindeki hastanelere sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişinin ise özel araçlarla hastaneye götürüldüğü belirlendi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.