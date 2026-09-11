Şanlıurfa'da IŞİD operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde IŞİD'in finans kaynaklarına yönelik çalışma başlattı.

MASAK ve HTS incelemeleri sonucunda, örgüt kapsamında mal varlıkları dondurulan kişilere para aktardıkları ve yaklaşık 16,5 milyon liralık işlem hacmiyle IŞİD'e finansman sağladıkları tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ve 50 fişek, 6,5 kilogram sarrafiye altın, 432 bin lira ve 132 bin dolar nakit para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

7 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7’si tutuklandı, biri hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.