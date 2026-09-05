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Şanlıurfa’da minibüs park halindeki tıra çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa’da minibüs park halindeki tıra çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

5.09.2026 19:30:00
Güncellenme:
AA
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Şanlıurfa’da minibüs park halindeki tıra çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde minibüsün park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde minibüsün park halindeki tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda, Şanlıurfa ile Gaziantep arasında bulunan kırsal Aşağı Yeniçağ Mahallesi yakınlarında Sait Aşan'ın (56) kullandığı 27 AIC 420 plakalı minibüs, yol kenarında park halinde bulunan Beşir D. idaresindeki 33 BAJ 761 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kazada Miharin Aşan (50) ile Bedir Aşan (11) hayatını kaybetti, minibüs sürücüsü ile Feleknaz Aşan (18) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekibince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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