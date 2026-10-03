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Şanlıurfa'da motorsiklete binen iki çocuk traktör mibzerine çarparak can verdi

Şanlıurfa'da motorsiklete binen iki çocuk traktör mibzerine çarparak can verdi

3.10.2026 16:55:00
Güncellenme:
İHA
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Şanlıurfa'da motorsiklete binen iki çocuk traktör mibzerine çarparak can verdi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde motosikletle seyir halindeyken traktörün mibzerine çarpan 15 ve 16 yaşındaki 2 çocuk hayatını kaybetti.
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Kaza, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Pekmezli Mahallesi yakınlarında yaşandı.

İddiaya göre, ehliyetsiz bir şekilde motosiklet ile gezmeye çıkan 15 yaşındaki Emir Mahir Filiz ile 16 yaşındaki Mehmet Emin Tamaç, traktörün mibzerine çarptı.

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Kaza nedeniyle bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, her iki çocuğun da hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İlgili Konular: #Motorsiklet #AKÇAKAle