Şanlıurfa’da okullar tatil mi? Deprem sonrası valilikten açıklama

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da çok sayıda ilde hissedilen deprem Şanlıurfa’da meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5,8, AFAD ise 5,4 olarak açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin ardından herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediğini belirtti.

ŞANLIURFA’DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, depremin ardından kentte eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Şıldak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Deprem nedeniyle ilimizdeki bütün eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine 24.09.2026 Perşembe günü ara verilmiştir.”