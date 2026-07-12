Cumhuriyet Gazetesi Logo
Şanlıurfa'da şüpheli kadın ölümü: 5 çocuk annesinin evde cansız bedeni bulundu

Şanlıurfa'da şüpheli kadın ölümü: 5 çocuk annesinin evde cansız bedeni bulundu

12.07.2026 12:19:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Şanlıurfa'da şüpheli kadın ölümü: 5 çocuk annesinin evde cansız bedeni bulundu

Şanlıurfa'da Suriye uyruklu 5 çocuk annesi Refah Kadour (37), evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Haliliye ilçesi Bamyasuyu Mahallesi'nde sabah saatlerinde 5 katlı apartmanda yayılan ağır koku üzerine bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, apartmanın en üst katında tek başına yaşayan yabancı uyruklu Refah Kadour'u hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kadour'un hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOPSİ YAPILACAK

Yaklaşık 1 yıl önce eşinden boşandığı 5 çocuk annesi Kadour'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #Şanlıurfa