Şanlıurfa'da şüpheli kadın ölümü: 5 çocuk annesinin evde cansız bedeni bulundu

Haliliye ilçesi Bamyasuyu Mahallesi'nde sabah saatlerinde 5 katlı apartmanda yayılan ağır koku üzerine bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, apartmanın en üst katında tek başına yaşayan yabancı uyruklu Refah Kadour'u hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kadour'un hayatını kaybettiği belirlendi.
OTOPSİ YAPILACAK
Yaklaşık 1 yıl önce eşinden boşandığı 5 çocuk annesi Kadour'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.