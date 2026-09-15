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Şanlıurfa'da yeni nesil suç örgütlerine finansman sağlayanlara operasyon: 7 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da yeni nesil suç örgütlerine finansman sağlayanlara operasyon: 7 şüpheli yakalandı

15.09.2026 11:34:00
Güncellenme:
DHA
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Şanlıurfa'da yeni nesil suç örgütlerine finansman sağlayanlara operasyon: 7 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa’da yeni nesil suç örgütlerine finansman sağladıkları ve tefecilik yaptıkları belirlenen 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar liralık para hareketliliği tespit edilirken, yüksek faizle borç verdikleri ve teminat olarak çek ve senet imzalattıkları belirtildi.
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İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'da yeni nesil suç örgütlerine finansman sağladığı tespit edilen ve hesaplarında 1,5 milyar lira para hareketliliği bulunan 7 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'Tefecilik' suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda, yeni nesil suç örgütlerine finansman sağladığı tespit edilen ve hesaplarında 1,5 milyar TL para hareketliliği bulunan 7 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin; yeni nesil suç örgütlerine finansman sağladıkları, vatandaşlara yüksek faizle borç verdikleri ve paraların teminatı olarak çek ve senet imzalatıp baskı altına aldıkları tespit edildi.

Açıklamada ayrıca, "Organize suç örgütleri ve çetelerle mücadelede gösterdiğimiz kararlılığı, vatandaşlarımızı mağdur eden tefecilik faaliyetlerine karşı da aynı şekilde sürdürüyoruz. Güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmalarıyla, şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir yapıya fırsat vermeyeceğiz. Kahraman jandarmamızı, daire başkanlığımızı, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığımızı, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi. 

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