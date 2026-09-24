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Şanlıurfa’daki 5,4’lük depremde evler hasar gördü: Duvarlarda çökmeler oluştu

Şanlıurfa’daki 5,4’lük depremde evler hasar gördü: Duvarlarda çökmeler oluştu

24.09.2026 15:46:00
Güncellenme:
AA
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Şanlıurfa’daki 5,4’lük depremde evler hasar gördü: Duvarlarda çökmeler oluştu

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Pınarbaşı Mahallesi’nde bazı ev ve ahırlarda hasar meydana geldi. Duvarlarda derin çatlaklar ve çökmeler görülürken ekipler bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.
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Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40’ta meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından kırsal Pınarbaşı Mahallesi’nde bazı ev ve ahırlarda hasar oluştu.

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İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki mahallede bazı yapıların duvarlarında derin çatlaklar oluşurken, yer yer çökmeler meydana geldi.

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HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hasar Koordinasyon Komisyonu ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, depremden etkilenen yapılarda hasar tespit çalışmalarına başladı.

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Mahalle sakini Ahmet Baydilli, deprem sırasında büyük korku yaşadıklarını belirterek, “Mahallemizde 4-5 evde hasar var. Bazı evlerin köşesi yıkıldı, bazılarında kısmi çatlaklar var” dedi.

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“EVİMİZ BAYAĞI HASAR ALDI”

Depreme mutfakta yakalandığını anlatan Hacer Baydilli ise sarsıntının şiddetli olduğunu belirterek, “Evimiz bayağı hasar aldı. Çok şükür canımıza bir şey olmadı” ifadelerini kullandı.

Murat Baydilli de mahallede can kaybı olmadığını belirterek, “Depremden dolayı evimiz yıkılmak üzere. Ne diyeyim, Allah'ın işi böyle” dedi.

İlgili Konular: #deprem #Şanlıurfa